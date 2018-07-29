Память Дениса Тена почтили на Кубке Астаны по лыжероллерам

В этом году Кубок Астаны по лыжероллерам проводился в шестой раз.

С минуты молчания в память о великом Казахстанском фигуристе Денисе Тене начались соревнования VI Кубка Астаны по лыжероллерам в Центральном парке столицы, в гонках приняли участие более 150 профессиональных спортсменов и любителей лыжных гонок Казахстана и России, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ОО «Национальная Федерация лыжных гонок РК».

«Мы все знали Дениса, как талантливого спортсмена, безгранично любившего спорт и нашу страну. Его уход – трагедия национального масштаба, он был не просто одаренным фигуристом, он был амбассадором всего зимнего спорта Казахстана. Мы просто не могли не почтить память Дениса. Если обычно мы позиционируем эти соревнования как лыжный праздник, стараемся сделать максимально разнообразную развлекательную программу, то сегодня наши спортсмены вышли на старты совсем в другом настроении, прошедшими гонками мы отдали дань уважения прекрасному спортсмену и замечательному человеку», - поделился I Вице-президент ОО «Национальная Федерация лыжных гонок Казахстана» Никита Девяткин.

В этом году Кубок Астаны по лыжероллерам проводился в шестой раз, но с этого года ему присвоен статус Международных соревнований, первая гонка мужской и женской групп проводилась среди профессиональных гонщиков, имеющих активный FIS-код.

«Мы очень рады тому, что появилась возможность здесь, в Казахстане, проводить соревнования такого высокого уровня. Организаторы Кубка Астаны этого года провели огромный объем работы, также хотелось бы выразить благодарность партнерам и спонсорам Федерации лыжных гонок – генеральному партнеру АО «Самрук-Казына», социальному партнеру «Samruk-Кazyna Trust», Управлению культуры и спорта акимата г.Астана, Национальному Олимпийскому Комитету, сети магазинов «Диона», магазину «Пол Берри», компании «Ski Club Astana», порталу «Prosports.kz», выступившему в качестве информационного партнера», - отметил главный менеджер Национальной сборной команды Александр Батяйкин.

По итогам Международного старта пьедестал среди мужчин разделили: Виталий Пухкало, показавший лучший результат среди 44 ведущих лыжников Казахстана, вторым к финишу пришел Константин Борцов, третье место занял Олжас Климин. Среди девушек сильнейшей оказалась Валерия Тюленева, серебро завоевала Ксения Шалыгина, бронзу – Эльмира Мутагарова. Кроме того, в мужском старте принял участие знаменитый лыжник, Член Паралимпийской сборной Казахстана Александр Герлиц, бежавший гонку наравне со спортсменами Национальной сборной.

Последующие соревнования проводились среди любителей и ветеранов лыжного спорта. Самым возрастным участником прошедших стартов стал Анатолий Дараган, 83 - летний спортсмен из Щучинска регулярно принимает участие в открытых соревнованиях, проводимых Федерацией.

«Для нас, спортсменов и тренеров Национальной команды старты Кубка Астаны, это, в первую очередь, возможность провести анализ подготовки, проводимой в летнем сезоне. Мы уже привыкли за 6 лет, что эти соревнования позволяют нам сделать определенную работу над ошибками, скорректировать план тренировочного процесса. Поэтому мы всегда стараемся принять участие в Кубке, кроме того, мы видим, насколько рады нас видеть начинающие лыжники и спортсмены, занимающиеся лыжными гонками на любительском уровне. Это вдвойне приятно, когда ты понимаешь, что твое присутствие может смотивировать кого-то стать лучше, достичь большего. Конечно, сегодня не было привычного настроя на праздник, мы все до сих пор потрясены шокирующей новостью об уходе из жизни Дениса Тена. Я думаю, что такой настоящий и яркий человек, как никто иной, достоин, чтобы в его честь проводились самые серьезные международные соревнования», - рассказал заслуженный мастер спорта РК Николай Чеботько.