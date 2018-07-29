Александр Недовесов проиграл в финале теннисного турнира серии «Челленджер»
29 июля 2018, 22:49
Встреча заняла 2 часа 5 минут.
Казахстанский теннисист Александр Недовесов встретился с Лукашем Росолом в финале «Челленджера» в Праге, передает Prosports.kz.
Встреча заняла 2 часа 5 минут и завершилась победой Росола со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript