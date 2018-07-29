Отец подал в суд на сына за постоянные унижения

Устав от оскорблений сына, мужчина привлек его к административной ответственности.

Систематически унижал своего отца и оскорблял нецензурными словами житель Жанааркинского района Карагандинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Устав от оскорблений сына, мужчина привлек его к административной ответственности. Он вызвал полицию, чтобы она зафиксировала документально обидные слова. Полицейские составили административный материал и передали дело в суд.

Но увидев сына на скамье нарушителей в зале суда, пожилой мужчина сжалился над сыном. Он простил его и попросил судью закрыть дело.

«Потерпевший обратился к судье с заявлением о прекращении дела по причине примирения. Постановлением суда дело прекращено», — рассказали в пресс-службе Жанааркинского районного суда.

Проигнорировать просьбу мужчины судья не мог, поскольку по таким делам мнение потерпевшего является приоритетным.

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