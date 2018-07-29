В руке солдата взорвалась не граната, заявили в Нацгвардии

Из-за взрыва у военнослужащего оторвало кисть правой руки.

Руководитель пресс-службы РгК «Орталык» Национальной гвардии подполковник Дос Канат Досулы опроверг информацию о том, что в руке солдата взорвалась граната. По его данным, пострадавший — военнослужащий-контрактник, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщается, взрыв произошел при попытке военнослужащего поднять с земли неизвестный предмет. Мужчине оторвало кисть руки, он госпитализирован.

«28 июля около 10.48 старший специалист, начальник электросиловых устройств, младший сержант, находясь на территории учебного центра поселка Карабас, при проведении хозяйственных работ обнаружил неизвестный пластмассовый предмет, торчащий из земли. Он попытался поднять его с земли и в этот момент произошел взрыв», — сообщил подполковник Дос Канат Досулы.

По информации подполковника Дос Канат Досулы, военнослужащий, 1985 года рождения, работает в воинской части 5451 по контракту, с 2007 года.

В настоящее время по данному инциденту проводится служебное расследование.

«Военнослужащий-контрактник госпитализирован, он находится в медицинском центре. Состояние у него стабильно тяжелое, он в сознании, на вопросы отвечает. Из-за взрыва у военнослужащего оторвало кисть правой руки. Пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь», — отметил в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, ранее появилась информация, что солдат пострадал при взрыве гранаты в руке.

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