Параллельные миры Нью-Йорка или город в лужах

Я использую только инструменты, доступные в Instagram. Для хорошего снимка не обязательно нужно иметь дорогой фотоаппарат, своими работами я подтверждаю этот факт, — говорит Гвидо Гутьеррес Руис

Фото : rosphoto.com

Свою творческую деятельность фотограф начал с публикаций в социальных сетях — в итоге абсолютно все фотографии Гвидо сделаны на смартфон без фотошопа. «Нью-Йорк один из самых фотографируемых городов в мире. На своих снимках я запечатлел Нью-Йорк в другой перспективе, через отражение в лужах. Большинство людей избегают лужи, но для меня они открывают волшебные параллельные миры.» — говорит Гвидо. Источник

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