В Актау водитель сбил пешехода и скрылся

В течение 15 минут полицейские обнаружили автомобиль.

ДТП произошло 28 июля в одиннадцатом часу вечера, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По словам очевидцев, машина наехала на пешехода и скрылась с места инцидента.

В ДВД Мангистауской области прокомментировали ДТП.

- В течение 15 минут машину обнаружили, автомобиль водворен на штрафстоянку. По данному факту составлены два административных протокола по ст. 610 и ст. 611 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

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