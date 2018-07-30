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В Актау водитель сбил пешехода и скрылся

В течение 15 минут полицейские обнаружили автомобиль.

Фото : lada.kz30 июля 2018, 00:26

ДТП произошло 28 июля в одиннадцатом часу вечера, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По словам очевидцев, машина наехала на пешехода и скрылась с места инцидента.

В ДВД Мангистауской области прокомментировали ДТП.

- В течение 15 минут машину обнаружили, автомобиль водворен на штрафстоянку. По данному факту составлены два административных протокола по ст. 610 и ст. 611 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.


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