Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд найдена мёртвой в Норвегии

Погибшая являлась одной из ведущих лыжниц в Норвегии, выиграв все свои награды в эстафетных гонках.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Вибеке Скофтеруд скончалась в результате несчастного случая. По предварительным данным, 38-летняя спортсменка не справилась с управлением водным мотоциклом, сообщает Газета.ru.

Погибшая входила в список кандидатов на пост тренера женской национальной команды Норвегии

Норвежский телеканал NRK сообщил о гибели олимпийской чемпионки по лыжным гонкам в составе национальной сборной Норвегии Вибеке Скофтеруд. По предварительным данным, которые предоставила пресс-служба полиции округа Эуст-Агдер, спортсменка скончалась в результате несчастного случая во время катания на водном мотоцикле.

«Погибшая была объявлена пропавшей без вести в ночь с субботы на воскресенье в 1.00. Сегодня ее нашли мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене. Возле острова находился гидроскутер, и все указывает на то, что это был несчастный случай. Семья поставлена в известность», — заявил Свенунг Алсакер, который является ответственным за ведение расследования происшествия.

Погибшая являлась одной из ведущих лыжниц в Норвегии, выиграв все свои награды в эстафетных гонках. В своей карьере Скофтеруд добивалась побед на двух чемпионатах мира (2005 и 2011 годы). Кроме того, она является обладательницей серебряной и бронзовой медалей мировых первенств 2003 и 2007 годов соответственно.

На зимних Олимпийских играх 2010 года, которые прошли в Ванкувере, Скофтеруд вместе с Терезой Йохауг, Кристин Стермер Стейрой и Марит Бьорген завоевала золотые медали в эстафетной гонке.

Норвежской лыжнице также принадлежит рекорд трассы, установленный в 2012 году на марафоне «Васалоппет». Преодолев дистанцию 90 км за четыре минуты и 8,24 секунды, Скофтеруд стала первой норвежкой, одержавшей победу на знаменитом соревновании с 1997 года, когда женщины были официально допущены до участия в гонках.

В январе 2014 года спортсменка объявила об уходе из национальной сборной, а в следующем году завершила профессиональную карьеру, сосредоточившись на работе на телевидении. Так, во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане Скофтеруд работала в качестве эксперта по лыжным гонкам на одном из телеканалов.

По окончании Игр 38-летняя норвежка была включена в список кандидатов на пост тренера женской национальной команды.

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