Напавший на полицейского в Москве заявил, что ненавидит погоны

Задержанный объяснил мотивы своего поступка.

По словам молодого человека, определённое время назад его якобы избили стражи порядка из-за незначительного повода, сообщает Life.ru.

Как отмечается, молодой человек заявил, что сделал это из-за "ненависти к погонам". По его словам, определённое время назад его якобы избили сотрудники полиции из-за незначительного повода.

Тех полицейских, чтобы отомстить, он не нашёл, поэтому решил броситься на первого попавшегося полицейского с целью его убить.

Сейчас напавшему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что молодой человек, которому, по разным данным, 17 или 18 лет, с ножом напал на сотрудника полиции. 32-летний капитан полиции Сергей Некрасов был госпитализирован с ножевыми ранениями. Позднее страж порядка рассказал о нападении. По данному факту следователи завели уголовное дело.

Версией преступления ранее называли личный конфликт из-за женщины. После установления личности подозреваемого его дядя рассказал, что в последнее время он вёл себя очень странно, стал отдаляться и становиться всё более чужим.

Сообщалось также, что напавшему проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

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