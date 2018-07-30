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Нападение огромной акулы на людей попало на видео

При этом туристы совершенно не задумываются о мерах предосторожности и продолжают снимать происходящее.

Фото : Комсомольская правда30 июля 2018, 01:56

В Китае на курорте Дадунхай на острове Хайнань огромная акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхающих на пляже, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как акула длиной около двух метров мечется в воде, пытаясь укусить хоть одного из людей, окруживших ее.

При этом туристы совершенно не задумываются о мерах предосторожности и продолжают снимать происходящее всего в паре метров от хищника.

Ранее в Австралии сняли на видео попытку акулы утащить под воду женщину. Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых акул-нянек, однако животное схватило пищу вместе с пальцами и уронило женщину в воду.


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