Как казахстанский боксер удосрочил американского спортсмена

Для Балоева эта победа стала шестой в профессиональной карьере и пятой — нокаутом.

Казахстанский боксер Али Балоев (6-0, 5 КО) одержал убедительную победу в своем шестом бое на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Остине (штат Техас, США) Балоев «удосрочил» американца Ричарда Уркисо (3-5-2, 1 КО) уже в первом раунде и завоевал вакантный «юниорский» пояс чемпиона NABF в первом тяжелом весе. Сначала после нескольких мощных ударов справа рефери отсчитал Уркисо нокдаун, а затем, в разгар очередной впечатляющей атаки Али, прервал поединок.

Для Балоева эта победа стала шестой в профессиональной карьере и пятой — нокаутом, а его соперник потерпел пятое поражение. Добавим, что Али посвятил свою победу и выигранный чемпионский пояс погибшему недавно казахстанскому фигуристу Денису Тену.