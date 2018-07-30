Республиканцы в палате представителей собираются проголосовать по законопроекту, который позволит решить проблему более основательно.

Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за "безопасность границ", которая предполагает строительство стены на американо-мексиканской границе, передает РИА Новости.

"Мне придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, поимки, освобождения и тому подобного и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее американский лидер подписал указ, предписывающий не разделять детей и родителей при задержании нелегальных мигрантов на границе. Он был вынужден пойти на уступки под давлением оппозиции, некоторых однопартийцев и мнения общественности. Дискуссия вокруг недопустимости разлучения семей спровоцировала подобие политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Республиканцы в палате представителей собираются проголосовать по законопроекту, который позволит решить проблему более основательно.

Кризис на границе, возникший из-за политики "нулевой терпимости", выявил дилемму, с которой столкнулась администрация Трампа. Для выполнения предвыборных обещаний Трампу необходимо принять законы о границе, которые обязывают арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Вопрос о том, что делать с детьми остается открытым. Общественность считает жестоким обращением содержание детей во временных центрах, однако отпускать их противозаконно и не к кому.

Строительство стены от мигрантов на границе с Мексикой было одним из основных пунктов избирательной кампании Дональда Трампа.

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