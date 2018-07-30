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Трамп пригрозил остановить работу правительства

Республиканцы в палате представителей собираются проголосовать по законопроекту, который позволит решить проблему более основательно.

Фото : © AFP 2018 / Brendan Smialowski30 июля 2018, 06:12

Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за "безопасность границ", которая предполагает строительство стены на американо-мексиканской границе, передает РИА Новости.

"Мне придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, поимки, освобождения и тому подобного и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее американский лидер подписал указ, предписывающий не разделять детей и родителей при задержании нелегальных мигрантов на границе. Он был вынужден пойти на уступки под давлением оппозиции, некоторых однопартийцев и мнения общественности. Дискуссия вокруг недопустимости разлучения семей спровоцировала подобие политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября. Республиканцы в палате представителей собираются проголосовать по законопроекту, который позволит решить проблему более основательно.

Кризис на границе, возникший из-за политики "нулевой терпимости", выявил дилемму, с которой столкнулась администрация Трампа. Для выполнения предвыборных обещаний Трампу необходимо принять законы о границе, которые обязывают арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Вопрос о том, что делать с детьми остается открытым. Общественность считает жестоким обращением содержание детей во временных центрах, однако отпускать их противозаконно и не к кому.

Строительство стены от мигрантов на границе с Мексикой было одним из основных пунктов избирательной кампании Дональда Трампа.


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