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Почему Меган Маркл не отметит день рождения во дворце

Меган 4 августа исполнится 37 лет.

Фото : EastNews30 июля 2018, 06:39

Меган Маркл не отметит свой день рождения вместе с королевской семьей, передает Cosmopolitan.

Меган Маркл только недавно вошла в королевскую семью Великобритании,но уже успела не один раз нарушить протокол. Многие поклонники британской герцогини уже задавались вопросом, как же она отметит свой первый день рождения в статусе жены принца.

Меган 4 августа исполнится 37 лет: как оказалось, этот день она проведет не во дворце в кругу королевской семьи, а на свадьбе! В этот день женится близкий друг принца Гарри и принца Уильяма Чарли Ван Штраубензи. Супруг Меган, герцог Сассекский, выступит в роли шафера, поэтому пропустить это событие супружеская чета не сможет.

Возможно на торжестве появится и принц Уильям с Кейт Миддлтон: брат жениха — крестный отец трехлетней принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских.


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