Баскский велогонщик может вернуться в "Астану"

Баскский велогонщик Микель Ланда действительно может вернуться в "Астану". Об этом Vesti.kz сообщил генеральный менеджер казахстанской велокоманды Александр Винокуров.

Трансферное окно у команд мирового тура откроется 1 августа. Ранее появилась информация, что Ланда вернется в "Астану", несмотря на действующий контракт с испанской командой Movistar.

- Все зависит от того, какие аппетиты у гонщиков, - сказал Винокуров по поводу предстоящего трансферного окна. - У нас бюджет, к сожалению, ограничен, и не хочется выходить за его рамки. Будем искать, уже присматриваемся. Ланда? Почему нет?

- L'Equipé написал, что он готов перейти в "Астану", несмотря на действующий контракт с Movistar.

- Мы разговаривали, да. Ну, посмотрим, какие у него аппетиты. Будем отталкиваться от нашего бюджета. А гонщик он хороший. Все-таки у нас он показывал результаты, давал какие-то гарантии.

Напомним, за "Астану" Ланда выступал два года - с 2014 по 2015 год включительно. За это время ему удалось выиграть несколько этапов на Гранд-турах, а также стать вторым в генеральной классификации "Джиро" (2015 год). На прошедшем "Тур де Франс" Ланда показал лучший результат в Movistar, заняв седьмое место.