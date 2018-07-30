В Костанайской области задержали подозреваемого в убийстве девушки

Вина подозреваемого доказывается совокупностью добытых по уголовному делу доказательств, в том числе назначенными экспертизами.

Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве 18-летней девушки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками ДВД Костанайской области задержан 26- летний подозреваемый в убийстве 18-летней девушки Д. Махартовой, жительницы поселка Затобольск.

Вина подозреваемого доказывается совокупностью добытых по уголовному делу доказательств, в том числе назначенными экспертизами.

В настоящее время подозреваемый арестован. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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