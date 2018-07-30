В аэропорту Бразилии разбился самолет

О том, что стало причиной крушения, пока не известно.

Небольшой двухмоторный самолет разбился и загорелся в аэропорту Кампо-де-Марте в Сан-Паулу. Оба пилота застряли в кабине, позже один из них скончался. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на бразильский портал EM.com.

Видеозапись крушения самолета снята очевидцем и опубликована на YouTube.

Отмечается, что на борту самолета находились еще пять человек, но они получили незначительные травмы. Их доставили в больницы с травмами живота и головы.

Самолет, по информации Национального авиационного агентства Бразилии, имел всю необходимую информацию и был исправен. О то, что стало причиной крушения, пока не известно. Предполагается, что пилоты попытались совершить аварийную посадку.

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