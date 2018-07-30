Дожди и грозы пройдут в Казахстане

Местами ожидается туман, возможен град.

С прохождением фронтальных разделов местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, шквал, возможен град, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-25 м/с, ночью и утром местами туман. В Костанайской области ожидается местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области ожидается местами гроза, возможен град, усиление ветра 18 м/с. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области ожидается гроза, возможен град, местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях - усиление ветра 15-20 м/с, гроза. В Атырауской области ночью местами ожидается гроза.

В Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 26°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 26°, ясно.

Прогноз погоды на 30 июля.

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