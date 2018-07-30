160-летие Машхур Жусупа отметили в Павлодарской области

В Павлодарской области всегда чтили своих талантливых предков - Булат Бакауов.

В Баянаульском районе - на родине великого казахского писателя-мыслителя - возвели этноаул из 35 юрт и устроили айтыс, передаёт pavlodarnews.kz.

Юрточный городок раскинулся в урочище Ескельды. Старт народным гуляниям дали после прочтения молитвы в мавзолейном комплексе Машхур Жусупа Копеева, который был построен в 2006 году. В этноауле устроили праздничную торговлю. Дети с удовольствием запускали воздушных змеев, а художники организовали выездной пленэр. Всего праздник собрал более 5 тысяч человек.

Тем временем, под небольшим шатром аким Павлодарской области встретился с историками и литературоведами, среди которых были и исследователи творчества Машхур Жусупа. Почётными гостями встречи стали профессор, академик Национальной академии наук Меруерт Абусеитова, писатель Галым Жайлыбай, а также профессор, доктор философских наук Аяжан Сагиткызы.

- В Павлодарской области всегда чтили своих талантливых предков, - сказал Булат Бакауов. – Сегодня мы вспоминаем нашего великого Машхур Жусупа. На родине наших известных земляков делается очень и очень многое. Ведётся работа и в направлении духовного обогащения, воспитания подрастающего поколения. Я очень рад, что на такие праздники жители нашего края приезжают с детьми, которые погружаются в культуру и традиции казахского народа. Таким образом в них воспитывается патриотизм, любовь к родному краю.

О своих чувствах к родине и своему народу с главной сцены говорили участники областного айтыса. Молодых акынов разбили на три пары и предложили им сразиться в мастерстве экспромта и стихосложения. Каждому выступающему предоставляли не более 15 минут. За это небольшое время айтыскеры смогли и поприветствовать земляков, и повеселить зрителей, и "ущипнуть" своих соперников.

Победил в конкурсе местный исполнитель из села Жанажол Тлек Сеитов.

Адиль Аскеров.

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