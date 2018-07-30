Более 60 школьников из Актобе посмотрели достопримечательности карагандинского региона

Краеведческая акция продлилась три дня. В ней приняли участие школьники от 10 до 18 лет.

По поручению Администрации Президента РК в рамках программы "Рухани жаңғыру", 64 школьника из Актюбинска приняли участие в республиканской краеведческой акции, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

Как отметила заместитель директора специализированного лицея-интерната информационных технологий Бибигуль Жапарова, для ребят была составлена интересная и познавательная программа с посещением города Темиртау, в котором когда-то жил и работал Президент, экскурсия на металлургический комбинат, встреча с соратниками главы Государства. Кроме того, дети из Актобе смогут посетить музей Карлага и Каркаралинский район.

- Очень важно, чтобы дети расширили свой кругозор по истории и культуре нашей родной страны, узнали о самобытности и уникальности соседствующего региона. Экскурсия будет насыщенной и познавательной. Надеемся, что она надолго запомнится актюбинским ученикам, - подчеркнула Бибигуль Жапарова.

Краеведческая акция продлилась три дня. В ней приняли участие школьники от 10 до 18 лет. По словам руководителя делегации из Актюбинской области Бакытгуль Ешпановой текущий 2018 год в Актобе носит название "Счастливый ребенок". В связи с этим, в регионе приоритетный акцент делается на детей. Одна из главных задач – организация летнего отдыха в период каникул для детей из малообеспеченных семей, для ребят, оставшихся без попечения родителей, для победителей школьных и республиканских олимпиад. Экскурсии пройдут в разных городах страны. Дети с радостью восприняли новость об участии в акции, и мы выражаем благодарность за гостеприимство и подарки, - сказала Бакытгуль Ешпанова.

Во время посещения мероприятий по сакральным местам области участников делегации сопровождали воспитателя, медсестра и сотрудники службы ДВД Карагандинской области.

- Я очень рада, что вошла в состав делегации в рамках программы "Рухани жаңғыру". До этого я никогда не была в Караганде. Вместе с ребятами мы посетили достопримечательные места Карагандинского региона. Это была незабываемая поездка с массой положительных эмоций и впечатлений. О том, что я увидела обязательно расскажу своим родственникам и друзьям, - поделилась своими впечатлениями 12 летняя актюбинка Акмаржан Аманбай

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