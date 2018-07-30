В РК сократили сроки по выдаче разрешений на ввоз шифровальных средств

Выдача заключений сократилась с 15 до 8 рабочих дней.

Межведомственная комиссия по отбору государственных услуг под председательством Аскара Жумагалиева, заместителя премьер-министра, приняла решение о сокращении сроков оказания государственных услуг, оказываемых Комитетом национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГК «Правительство для граждан».

«Теперь выдача заключения на ввоз, вывоз и транзит специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, будет выдаваться через 8 рабочих дней, вместо 15-ти календарных», - говорится в сообщении.

Как поясняется, выдача заключения на ввоз, вывоз и транзит шифровальных (криптографических) средств, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, также сократилась с 15 календарных дней до 8 рабочих дней.

Регистрация нотификаций о характеристиках товаров, содержащих шифровальные (криптографические) средства теперь происходит в течении 5 рабочих дней вместо 10-ти.

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