Музыкальные шедевры ХХ века будут представлены в «Астана Опера»

Концерт состоится 1 августа.

Известные казахстанские инструменталисты, а также молодые талантливые музыканты представят публике яркие произведения выдающихся композиторов прошлого столетия. Концерт «По страницам камерной музыки ХХ века» пройдет в Камерном зале театра «Астана Опера» 1 августа.

Виртуозное владение инструментом представит жителям и гостям столицы Заслуженный деятель Казахстана, первая скрипка и солист оркестра «Астана Опера» Багдат Абильханов. Вместе с ним на сцену Камерного зала выйдут блестящие музыканты – артист оркестра Курванжан Ахатов (виолончель), Динара Сартай (фортепиано), а также приглашенные солисты Каламкас Жумабаева (скрипка), Жанна Семченкова (скрипка, Москва), Павел Романенко (альт, Москва), Думан Жамалкожа (альт, Новосибирск), Ажар Кадырова (виолончель, Москва).

Прозвучит струнный квартет казахстанского композитора Хабибуллы Сетекова. Сочинение было написано в середине 80-х годов прошлого века и с тех пор прочно вошло в репертуар многих отечественных музыкантов.

В программу музыкального вечера также вошел романтический струнный секстет «Просветлённая ночь», ор. 4 Арнольда Шёнберга. Секстет отличают невероятное эмоциональное напряжение, бьющая ключом экспрессия, мощные музыкальные образы. Произведения композитора-новатора А. Шенберга обладают колоссальным воздействием на слушателей.

Жителям и гостям столицы представят Фортепианный квинтет соль минор, соч.57 Д. Шостаковича, относящийся к числу самых значительных триумфов в его творчестве. Как публика, так и строгие критики восторженно приняли премьеру этого сочинения, которое на протяжении десятилетий остаётся не только одним из лучших произведений Д. Шостаковича, но и выдающимся творением этого жанра во всей музыкальной литературе ХХ века.

Начало в 19:00.

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