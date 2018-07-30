В Астане объявлено штормовое предупреждение

Непогода также ожидается в СКО и Костанайской области.

Фото : express-k.kz

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет". Так, 30 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с, град, шквал. Вероятность шторма 90-95%. В Северо-Казахстанской области ожидается днем сильный дождь. Местами гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95% 30-31 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 30 июля порывы 25 м/с. Ночью и утром туман. 31 июля ночью ожидается сильный дождь. В Астане в эти дни ожидается гроза, град, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-85%.

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