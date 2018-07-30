Подозреваемая в похищении человека женщина экстрадирована из Азербайджана в Астану
Преступление было совершено в Астане в прошлом году.
Фото : АиФ Омск30 июля 2018, 10:27
30 июля сотрудниками Генеральной прокуратуры и Департамента внутренних дел Астаны для привлечения к уголовной ответственности из Азербайджана экстрадирована Ирада Рустамова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Задержанная подозревается в похищении человека с целью вымогательства имущества, в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Преступление было совершено в Астане в прошлом году.
"После их совершения подозреваемой удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, она объявлена в международный розыск. В настоящее время Рустамова водворена в следственный изолятор Астаны", - сообщили в надзорном органе.
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