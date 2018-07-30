В Алматы сменился руководитель Управления туризма и внешних связей

Им стал Максат Кикимов, ранее возглавлявший Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

В Алматы назначили нового руководителя Управления туризма и внешних связей. Им стал Максат Кикимов, ранее возглавлявший Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На новой должности он будет отвечать за широкий круг вопросов, таких как предоставление туристской информации, анализ рынка туристских услуг, развитие предпринимательства в области туристской деятельности и др.

М. Кикимов начал свою трудовую деятельность в 2006 году со специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала АО «Альянс банк» Алматы. В разное время работал заместителем главного бухгалтера отдела, управления, и.о. главного бухгалтера филиала «Алатау» АО «Альянс банк» Алматы, управляющим бэк-офиса, главным бухгалтером Алматинского филиала АО Банк «Астана - Финанс», финансовым директором ТОО «Трансервис-Миллениум», руководителем Управления методологии и автоматизации и бизнес-процессов, заместителем директора департамента банковских технологий АО «Bank RBK».

Кроме того, он занимал пост заместителя руководителя КГУ «Управление финансов Алматы». После чего, возглавил КГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Алматы». Затем его назначили руководителем КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы».

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