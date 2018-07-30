Царский курган раскапывают близ Астаны

В двух могилах найдены украшения, среди которых бронзовые серьги и серебряные пряжки.

Близ Астаны начались раскопки царского кургана, свидетельствующего о жизни на территории современного мегаполиса в сакскую эпоху, сообщает Zakon.kz.

К работе археологи приступили две недели назад. В ходе исследовательских работ в верхних слоях кургана раскопано семь вводных (т.е. более поздних) захоронений. Погребальный обряд свидетельствует, о том, что изучаемые могилы людей датируются XV-XVI веками. К слову, они сделаны по мусульманскому обряду. В двух могилах найдены украшения, среди которых бронзовые серьги и серебряные пряжки. Одно погребение, вероятно, девушки имело колечко на пальце правой руки похожее на обручальное.

Курган расположен в урочище Куйгенжар, при выезде в направлении Караганды. Сейчас на краю сакского могильника находится современное кладбище. Покрытый каменным панцирем курган имеет высоту 4 м, диаметр - 60м. Доподлинно известно, что его гранитные плиты доставлялись с берегов Нуры.

Координатором исследований могильника является столичное Управление культуры и спорта, раскопками занимается Есильская археологическая экспедиция Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

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