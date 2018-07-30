Восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Сочи

Причины ЧП и личности погибших уточняются.

Восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Предварительно, погибли 8 человек, еще трое пострадали", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горящий жилой дом находится в Адлерском районе города по улице Просвещения, 81. Причины ЧП и личности погибших уточняются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!