Восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Сочи
Причины ЧП и личности погибших уточняются.
Фото : Югополис30 июля 2018, 11:19
Восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Предварительно, погибли 8 человек, еще трое пострадали", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что горящий жилой дом находится в Адлерском районе города по улице Просвещения, 81. Причины ЧП и личности погибших уточняются.
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