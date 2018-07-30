Под Карагандой нашли захоронения древних «Ромео и Джульетты»

Вскоре ученые проведут детальную экспертизу.

В Карагандинской области Казахстана археологи под руководством Игоря Кукушкина обнаружили древнюю могилу, в которой погребены мужчина и женщина. По предварительным данным, их возраст не менее 5000 лет, пишет mir24.tv со ссылкой на британское издание The Mirror.

В какой-то период времени окруженное камнями захоронение было разграблено. Однако в могиле рядом с мужчиной удалось обнаружить колчан, каменный наконечник стрелы и металлический кинжал, а при женщине были украшения из драгоценных и полудрагоценных камней и позолоченный кулон с керамической вставкой.

Поблизости были похоронены две лошади, положение которых показывает, что они были убиты и добавлены в захоронение так, чтобы составить колесницу, говорит археолог Виктор Новоженов из Карагандинского государственного университета. Как предполагается, на колеснице они должны были перенести покойных в загробный мир.

Пару окрестили «Ромео и Джульеттой», однако специалисты не уверены, что перед ними влюбленные: один человек из этой пары мог быть просто принесен в жертву после смерти другого.

На вопрос, своей ли смертью умерли так называемые «Ромео и Джульетта», исследователи ответа пока не дали. Вскоре ученые проведут детальную экспертизу.

«Такие парные погребения не редкость в нашей области, но вопрос о том, как второй человек присоединился к покойному. Видимых повреждений на скелетах не обнаружено. Установить причину их смерти поможет более детальное исследование», – отметил Кукушкин.

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