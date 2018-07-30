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Тринадцать участников свадебного кортежа погибли в ДТП во Вьетнаме

Автобус, в котором находились 17 человек, столкнулся лоб в лоб с контейнеровозом.

Фото : Вьетнам сегодня30 июля 2018, 11:53

Жертвами ДТП с участием транспортного средства, в котором находились жених и гости свадьбы, во Вьетнаме стали 13 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как пишет агентство, авария произошла в понедельник утром в провинции Куангнам в центральной части страны. Жених с родственниками и друзьями направлялся в родной город невесты.

Транспортное средство, в котором находились 17 человек, столкнулось лоб в лоб с контейнеровозом.

В результате аварии погибли 13 человек, в том числе жених. Еще четверо получили ранения.


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