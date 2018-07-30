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Чувствую себя миллионером - Кайрат Нуртас обратился к подписчикам

За сутки публикация набрала десятки тысяч лайков и комментариев.

Фото : Instagram30 июля 2018, 12:06

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас обратился к подписчикам в соцсетях, передает Zakon.kz.

"Никакого покоя, сплю четыре-пять часов, каждый день новые встречи, знакомства. Нет-нет захожу в Instagram, хорошие мысли, слова цепляют. Это все потому, что 3 млн подписчиков у меня. Чувствую себя миллионером", - написал он.

За сутки публикация набрала десятки тысяч лайков и комментариев. Его подписчики поздравили с достигнутой цифрой, а также пожелали успехов.


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