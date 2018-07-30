Холода прогнозируются на севере Казахстана
На остальной территории республики температура воздуха по-прежнему будет около нормы, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Фото : из открытых источников30 июля 2018, 12:14
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 31 июля – 2 августа, сообщает Zakon.kz.
Холодный влажный арктический воздух будет поступать с районов Карского моря, в связи с чем в северных регионах Казахстана ожидаются дожди, местами сильные с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града, понижение температуры ночью до 5-16 градусов тепла. На остальной территории республики температура воздуха по-прежнему будет около нормы, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
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