Большого червя с хвостом крысы засняли на видео в Британии

Мнение пользователей сети о природе и происхождении странного существа, разделилось.

Британка из города Саутгемптон на пороге своего дома обнаружила странное создание, которое имело черты крысы и червя, сообщают Новости Планеты.

В длину тварь составила тринадцать сантиметров. Чтобы идентифицировать существо, женщина сделала видео и выложила его в социальной сети.

Мнение пользователей сети разделилось. Самая правдоподобная версия – на пороге ползла личинка мухи-журчалки, вот только размеры её значительно превысили норму. Также имеются теории, что британка нашла настоящего мутанта, который появился, к примеру, из-за радиации. И еще один вариант – существо вывалилось из корабля инопланетян или его нарочно выкинули.

Сама женщина отмечает, что не сильно верит в различные рода фантастику. Она подняла «крысочервя» совком и выкинула в рощу. Убивать мутанта женщина побоялась. Надеемся, никаких последствий после контакта с существом не будет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!