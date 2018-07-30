Они развернули на сто восемьдесят градусов программу лояльности к клиентам, которую разработали совместно с предыдущим менеджментом.

Как и обещал. После открытого обращения к руководству аэропорта Алматы, с просьбой опубликовать данные о происшествии, расскажу о нем сам.

Пару недель назад в аэропорту Алматы произошел неприятный инцидент. Cessna 750 Citation X принадлежащий местной авиакомпании, обслуживающий частные заказы, ударили телегой грузчики. Уж не знаю, как это возможно, но у них получилось. Говорят, слишком разогнались. Так как все случилось на земле расследования не начинали. При этом, сумма ущерба высока, и может варьироваться от ста до трехсот тысяч долларов, в зависимости от того, что делать с крылом. На фото видно, как сильно его покорежило и речь может идти о смене его целиком. Также нужно оценить целостность конструкции, это тоже стоит денег, перегнать после ремонта в специальный сервис центр, пройти внеочередной чек. Плюс потери, которые несет компания, от простоя.

Понятно, что на грузчиков можно повесить долг, но с самолётом нужно что-то делать прямо сейчас, а не держать его на дальней стоянке и скрывать происшествие от СМИ.

К сожалению, смена руководства в МАА привела к негативным эффектам. Из открытой и прозрачной компании аэропорт превратился в неприступную крепость, от которой нельзя добиться комментариев. Более того, они развернули на сто восемьдесят градусов программу лояльности к клиентам, которую разработали совместно с предыдущим менеджментом. Первым была уничтожена двухзонная парковка, где машины можно было ставить от 300 до 500 тенге в сутки. Теперь цена общая, 1000 тенге и в ней теряется смысл отказать такси при коммандировке на 3-5 дней. Напомню, что именно парковка, вместе с доступной столовой, стала первым шагом на встречу клиентам. Потом были ремонт, оптимизация терминала, доступные кафе и рестораны в зоне вылетов, зона отдыха в транзитном зале.

Мне очень жаль, что собственник выбрал команду, не совсем понимающую, что лег с главными воздушными воротами страны. Возможно они специалисты в офисных играх, но этого недостаточно, для поддержания жизнедеятельности воздушной гавани.

Свидетельство тому моментально участившиеся пусть малозначительные, но все же инциденты. Лётчики говорят, что впервые за много лет произошло несколько столкновений с птицами, не с отдельными особями, а со стаями.

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