Пассажирка мотоцикла потеряла ногу после ДТП в Алматы

Водитель получил ссадины и ушибы.

Водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы в результате аварии, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает Sputnik.

ДТП с участием мотоцикла произошло на пересечении улиц Шолохова и Есжанова в Алматы.

По словам очевидцев, мотоцикл и LADA Priora двигались в западном направлении по улице Шолохова. На пересечении с улицей Есжанова мотоциклист начал совершать плавный поворот. В него по невыясненным причинам врезалась LADA. В результате мотоцикл упал на бок и врезался в бетонную плиту.

Пострадали два человека — водитель и пассажирка мотоцикла. Последняя при падении ударилась о бетонную плиту. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, позже стало известно, что ей ампутировали ногу.

Водитель также получил ссадины и ушибы, от госпитализации он отказался.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!