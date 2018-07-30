Все хотят решать судьбы людей, но никто не хочет предотвращать преступления - Н. Исаев

Президенту говорят и докладывают одно, а делают фактически другое.

Прямое поручение Президента о кардинальном реформировании органов от 2010 года вот уже 8 лет забалтывают и фактически сорвали его, заявил Нурмаханбет Исаев, комментируя по просьбе Zakon.kz модернизацию правоохранительной системы страны.

Почему у нас буксует реформа правоохранительных органов, начатая Президентом еще в 2010 году, нуждаются ли они в модернизации? Эти и другие вопросы, связанные с деятельностью полиции и прокуратуры, особенно актуальными стали после смерти Дениса Тена, убитого 19 июля автоворами. В соцсетях казахстанцы гневно высказывали мнения о необходимости срочного реформирования всех правоохранительных структур в стране. Zakon.kz попросил прокомментировать ситуацию с модернизацией уголовного процесса Нурмаханбета Исаева, государственного советника юстиции 3 класса, почетного работника прокуратуры, который всю эту систему знает изнутри, не понаслышке. В свое время он был заместителем прокурора Алматы, первым заместителем прокурора Астаны, прокурором Павлодарской области, руководителем Департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры, заместителем Генерального прокурора с 2011 по 2016 год.

Фото Н. Исаева

Торгын, я прочитал ваш пост. Он обширный, вы затронули много вопросов и в двух словах не ответишь. Согласен с вами отчасти. Например, по законам.

Да, у нас принимают хорошие законы, но и плохие штампуют (особенно в последнее время) с лихвой. Разумеется, толковый и справедливый исполнитель даже уродливый закон может применить не во вред людям. Но так не должно быть! Все законы должны быть чёткие, ясные и не подлежащие ДВОЯКОМУ толкованию. А у нас это сплошь и рядом.

Фото: Республиканская коллегия адвокатов

О реформе органов вы не задумывались, почему реформа органов продолжается (как вы правильно подметили), десятилетия? Да потому что она происходит только на словах. И на бумаге, разумеется.

Президенту говорят и докладывают одно, а делают фактически другое. О чем говорить, если уж прямое поручение Президента (я уже не говорю о других аналогичных поручениях) о кардинальном реформировании органов от 2010 года вот уже 8 лет забалтывают и фактически сорвали его.

Фото DailyNews.kz

Вообще ситуация интересная. Например, в вопросах модернизации уголовного процесса. Позиция Президента по нему всем хорошо известна ещё с 2011 года. А какова она у руководителей правоохранительных органов? Она неизвестна. Может, поэтому буксует реформа, начатая Президентом?

К сожалению, повторюсь, все вопросы осветить сейчас я не в состоянии, так как это очень серьёзная и многогранная тема и требует обстоятельного разговора. В сентябре 2016 года я отчасти уже высказывался по этому вопросу. Вот выдержки из этого поста: «…За эти дни, почти через раз в каждом издании читал: почему не предотвратили в Актобе, Алматы? Почему это происходит? Способны ли они обеспечить порядок и безопасность? Я думаю, способны. Но для этого срочно надо менять приоритеты! Предотвращать преступление – это первейшая обязанность силовых структур любой страны мира. Это стоит у них в законах на первом месте. А у нас?

Фото Liter.kz

А у нас в законах на первом месте выявление! А мы ещё удивляемся, почему прошляпили? Потому что превентивной работой (особо подчёркиваю – превентивной, то есть направленной на предотвращение) никто не хочет заниматься. Все хотят расследовать, все хотят решать судьбы людей, хотя это не дело абсолютной (!) массы силовиков. Даже службы МВД, да и других органов - основное предназначение которых добыча информации и только - хотят проверять, прослушивать, следить и т.д., но не с целью предотвращения возможного преступления, а с целью выявления.

По-человечески понять их можно. Оно ведь как: «предотвратил» - может, и герой, конечно, но на этом твоя роль закончилась. А «выявил», даже если и не герой, зато твоя роль только начинается! Получается, наши законы поощряют выявление преступлений (читай преступников), вместо их предотвращения. И мы ещё удивляемся (вынужден повториться), почему сотрудники полиции видят в нас не людей, которых надо защищать, а возможных преступников, которых надо повально проверять и выявлять, выявлять. Это не их вина. Это их беда. Этого требует прямое начальство. Этого требует существующая палочная система оценок».

P.S. Кстати, демон «процентомании» напрямую связан с нынешним плачевным состоянием дел не только в полиции, но и во всех других органах, включая суды.

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