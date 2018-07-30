Попросил позвонить и скрылся: жертв подозреваемого в мошенничестве ищет полиция

Полиция Астаны распространила фото мужчины, обманом завладевшего чужим телефоном.

ДВД Астаны ищет пострадавших от преступных действий задержанного мужчины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В УВД района «Алматы» расследуется уголовное дело по факту мошенничества.

"29 июля в полицию обратился местный житель. По проспекту Кудайбердиулы неизвестный обманным путем завладел его сотовым телефоном марки «Samsung G7» (попросил позвонить и скрылся). Полицейскими по «горячим следам» установлен и задержан подозреваемый. Проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Число потерпевших может быть и больше", - сообщили в полиции.

В связи с этим ДВД Астаны просит граждан, пострадавших от преступных действий данного лица, обратиться в Управление внутренних дел района «Алматы» Астаны по телефонам 8 (7172) 71-67-09 или 102.

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