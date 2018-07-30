В Шымкенте начался снос стихийных торговых точек

Такого бардака, как здесь, не должно быть - руководитель управления ЖКХ Шымкента.

В Шымкенте рядом с Верхним рынком начался снос нелегальных торговых точек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С утра 30 июля по улице Толе би собрались сотрудники полиции, представители акимата и сами стихийные торговцы. Взамен 34 снесенных ларьков нелегалам предлагают места на рынках города.

«Этот участок в 2015 году перешел в муниципальную собственность города. Естественно, такого бардака, как здесь, не должно быть. И решили привести его в соответствие. Номинальный владелец земли подал аппеляционную жалобу, но было вынесено решение о ликвидации этого строения на данном участке. В настоящее время с руководством Врехнего базара и других базаров проведено согласование. Они готовы предоставить торговые места сроком до 3 месяцев без взимания платы», - сообщил исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ Шымкента Нурлан Бектурсынов.

Это первый шаг к наведению порядка по улице, ведущей к Верхнему рынку, около которого, к слову, часто образуются автомобильные заторы.Отметим, что городской акимат предупреждал о грядущем сносе, три дня дали стихийным торговцам на сбор своего имущества.

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