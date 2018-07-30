Как сэкономить 30% на диагностике и лечении в Совминке

Скидку можно получить в терапевтическом, кардиологическом, неврологическом и других отделениях.

С 1 августа 2018 по 31 августа 2018 включительно, АО «ЦКБ» СОВМИНКА предоставляет скидку на койко-день в размере 30%.

Отделения, участвующие в акции:

1, 2, 3 терапевтические отделения - диагностика и лечение ревматизма, болезней сердечно - сосудистой системы, болезней органов дыхательной системы легких, эндокринологических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и мн.др.

1, 2 кардиологические отделения - диагностика и лечение болезней сердечно - сосудистой системы, ИБС, стенокардия, артериальная гипертензия, миокардит и мн.др.

Неврологическое отделение - диагностика и лечение сосудистых заболеваний нервной системы, инсульты, дисциркуляторная энцефалопатия, хронические цереброваскулярные заболевания, заболевания периферической нервной системы, остеохондроз позвоночника, грыжи, протрузии межпозвонковых дисков, нейропатии, невралгии, травмы головного и спинного мозга в реабилитационном порядке.

Отделение гастроэнтерологии - диагностика и лечение гастроэнтерологических заболеваний и прочих заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Гинекологическое отделение - гистерэктомия; лечение миомы матки; хирургическая коррекция недержания мочи при напряжении, опущения и выпадения половых органов; лечение бесплодия, операции при эндометриозе различной локализации и мн.др.

Кардиохирургическое отделение - оперативные вмешательства при ишемической болезни сердца (ИБС), удаление первичных и вторичных образований сердца, протезирование или пластика митрального, трикуспидального аортального клапана, пороки сердца у взрослых и другие операции.

ЛОР отделение - операции на носу и околоносовых пазух. (F. E. S. S.) с применением эндоскопии и шейвера, а также на носовой перегородке с установкой силикиновых стентов (без применения марлевых тампонов), операции на гортаноглотке: тонзиллэктомия, доброкачественные образования гортани, слухоулучшающие операции.

Отделение травматологии, ортопедии - рентгенологическое, компьютерная томография, МРТ, лечение переломов костей и внутрисуставных переломов; эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов; артроскопические операции на коленных суставах при повреждении менисков, крестообразных и боковых связок; хирургическое лечение переломов верхних и нижних конечностей; хирургическое лечение при Hallux valgus стоп, устранение деформации стоп; лечение артрозов суставов.

Отделение интервенционной кардиологии- стентирование коронарных артерий; Шунтография; Аортография; Катетеризация полостей сердца; Имплантация 1-о, 2-х, 3-х камерных электрокардиостимуляторов; Установка временного кардиостимулятора; Ангиография и стентирование сосудов почек (вазоренальная гипертензия); Ангиография, баллонная ангиопластика, стентирование сосудов нижних конечностей; Ангиография сосудов шеи со стентированием.

Отделение нейрохирургии - аневризмы головного мозга; артериовенозные мальформации; артериовенозные фистулы головного и спинного мозга; стенозы и окклюзии артерий головного мозга, острый ишемический инсульт, гиперваскулярные опухоли основания и свода черепа; грыжи межпозвоночных дисков; травматические поражения; опухоли спинного мозга; операции при травме головного мозга, инсульте; операции при гидроцефалии; микрохирургические операции при хронической ишемии головного мозга; операции при невралгии тройничного нерва; радиочастотная абляция

Звоните по телефонам: + 7 701 743 64 33, + 7 727 261 04 50.

Менеджер по вопросам лечения:

+7 701 710 90 22.

Регистратура:

+7 727 261 44 93.

Приемный покой:

+7 727 261 97 10.

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+7 727 261 04 50.

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