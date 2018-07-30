Налоговики проверили доходы бизнесменов Бурабая

В одном из кафе выручка занижалась в 10 раз.

Доходы налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Щучинско-Боровской курортной зоне, проверили сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области. Выявлен ряд нарушений закона, передаёт корреспондент BNews.kz.

Проверка или, как уточнили налоговики, хронометражное обследование выявило ряд нарушений: уклонение от уплаты налогов, занижение реальных доходов, отсутствие контрольно-кассовых машин и др.

Как сообщили в пресс-службе департамента, уже в первые дни обследования на учёт поставлены два налогоплательщика, ведущие бизнес без регистрации. Всплыли и факты уклонения от налогов.

"К примеру, кафе "А" в праздничный день - 6 июля - показал выручку в 33 тыс тенге, хотя на самом деле показатель не опускался ниже 350 тысяч в день. Выручка занижалась практически в 10 раз", - сообщили в управлении разъяснительной работы департамента.

Занижался доход и в одной из гостиниц.

"За 12 дней оборот составил 2 млн 295 тыс тенге, тогда как за 6 дней хронометражного обследования - 3,7 миллионов", - говорится в сообщении.

Налоговики также выявили факты отсутствия в кафе, гостинице контрольно-кассовых машин; неприменения расчётов через POS-терминал и даже торговли алкоголем без лицензии.

"Выявленная продукция изъята, составлен и направлен в суд административный материал", - дополнили в управлении.

Фискалы также напомнили, что налоговые обязательства, в соответствии со статьей 35 Конституции РК, являются долгом и обязанностью каждого.

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