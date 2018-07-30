Водителя автобуса застали за просмотром порно во время вождения

В каком городе сняты ролики, не сообщается.

В соцсетях появилось видео, на котором водитель автобуса на мобильном телефоне смотрит порно, передает Zakon.kz.

Видеокадры появились на паблике kris_p_brothers. Там же выложено видео, на котором другой водитель пассажирского транспорта также просматривает что-то во время движения. В каком городе сняты ролики, не сообщается.

"Водители автобусов вообще гонят уже. Вам не кажется, что у них пора сотовые перед рейсом забирать? Теперь понятно, почему у нас столько ДТП с участием общественного транспорта", - сказано в описании к видео.

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