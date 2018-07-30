Из 446 котельных области подготовлены 376. Из 646 объектов образования к зиме готов 461.

О ходе проводимых работ на заседании акимата СКО доложил заместитель главы региона Антон Федяев, сообщает пресс-служба акима области.

Так, согласно данным его отчета, ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в 2018 году направлено на мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 4 млрд. тенге. Из 446 котельных области подготовлены 376 или 84%. Из 646 объектов образования к зиме готов 461. Это 71%. Из 582 объектов здравоохранения подготовлены 480, что составляет 83%. ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" в ходе капитального ремонта на 2018 год запланирована замена 12 км, реконструкция 0,26 км сетей теплоснабжения и восстановление 4,2 км тепловой изоляции на сумму 1 млрд. тенге. Работы ведутся в соответствии с графиком. Первый руководитель региона Кумар Аксакалов попросил руководителя компании Виктора Рыбаса не повторять плачевный опыт прошлого года.

"У нас в прошлом году так размеренно отпускной сезон проходил. Всех, видимо, от жары разморило, что никто ничего делать не хотел. Поэтому и срывы были в работе. Кто – то говорил, что осень наступила рано. Да не в этом дело! Мы планово должны быть готовы к началу отопительного сезона. Согласно четкого плана. В этом году, может, уже в сентябре будет минусовая температура. Поэтому все должно быть подготовлено уже к 1 сентября. Я надеюсь, в текущем сезоне таких срывов не будет",- подчеркнул глава региона.

По информации заместителя акима области Антона Федяева, общая потребность угля для бюджетных учреждений на следующий отопительный сезон составляет 141 тыс. тонн. Весь объем поставлен на железнодорожные станции в районы области. На данный момент ведется работа по вывозу угля на места хранения. Потребность угля для населения в предстоящий отопительный сезон составляет 364 тыс. тонн, из них заготовлено 80 тыс. тонн или 22%. Реализация угля с тупиков начата.

"В этом направлении акимы районов должны ежедневно контролировать ситуацию. Проводить активную работу с населением, чтобы не было задержек по поставке твердого топлива", - констатировал аким области Кумар Аксакалов.

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