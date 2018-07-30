Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Три жилых дома пришлось тушить алматинским пожарным

Площадь возгорания составила 280 кв.м.

Фото : zakon.kz30 июля 2018, 15:35

По уточненным данным огнеборцы Алматы потушили три жилых дома в Алмалинском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Напомним, сообщение о возгорании по ул.Маршака поступило на пульт "101" в 14.00 час. 30 июля. К моменту прибытия пожарных расчетов три дома горели открытым пламенем.

Читайте также: Частный дом загорелся в районе Сайрана в Алматы

"Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара, подав стволы и протянув магистральные линии. В ходе тушения пожара эвакуировано 6 газовых баллонов. Принятыми мерами огнеборцев предотвращено распространение огня на близрасположенные хозпостройки. Менее получаса потребовалось пожарным, чтобы локализовать пожар", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ликвидирован пожар был в 15:03 часов. Площадь возгорания составила 280 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты