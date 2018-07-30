Три жилых дома пришлось тушить алматинским пожарным

Площадь возгорания составила 280 кв.м.

По уточненным данным огнеборцы Алматы потушили три жилых дома в Алмалинском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Напомним, сообщение о возгорании по ул.Маршака поступило на пульт "101" в 14.00 час. 30 июля. К моменту прибытия пожарных расчетов три дома горели открытым пламенем.

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"Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара, подав стволы и протянув магистральные линии. В ходе тушения пожара эвакуировано 6 газовых баллонов. Принятыми мерами огнеборцев предотвращено распространение огня на близрасположенные хозпостройки. Менее получаса потребовалось пожарным, чтобы локализовать пожар", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ликвидирован пожар был в 15:03 часов. Площадь возгорания составила 280 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.

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