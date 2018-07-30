Алматинка рассказала о напавшем на нее водителе такси

Девушка написала заявление в полицию.

Алматинка в соцсети Facebook поделилась неприятной историей, которая произошла с ней, когда она вызвала такси через приложение, передает Zakon.kz.

Как рассказала Дана Сеитбекова, 27 июля она вызвала себе такси через мобильное приложение, чтобы доехать от Парка Горького до ЦУМа. На вызов ответил мужчина, который по телефону говорил с ней на повышенных тонах, когда она позвонила ему, так как не могла найти машину.

"Когда я села в машину, водитель был не в духе, а еще сильнее он разозлился, когда я сказала, что только что его здесь не было, и ответил что он с неба что ли свалился в таком случае. В общем, стоя на месте, он продолжал громко возмущаться в этом же духе, я снова попросила его не хамить и наконец поехать, так как сильно торопилась, на что мне сказали, что если мне что-то не нравится, то я могу прям сейчас выйти. Признаюсь, я сделала ошибку, что еще тогда не вышла из машины, но я спешила из-за своего дня рождения и уже ждала такси минут как 15 до этого. Я снова попросила его просто поехать к нужному мне месту, на что Александр, уже тронувшись, начал снова кричать, что ему не понятны мои претензии и ему не нравится мой тон, и вообще я дура и могу проваливать из его машины. Как и любому нормальному человеку, мне надоело выслушивать эти оскорбления, и я попросила остановить машину, сказав что да, я хочу выйти и идите-ка вы нахер со своим неадекватством. На что в ответ я услышала, цитирую: "Сама пошла на х.. (ред.: здесь и далее нецензурные слова не указываются), с..., я тебя вы...", - рассказала Дана.

Шокированная девушка вышла из авто, хлопнув дверью. Поймала попутку, села в нее, но тот водитель подбежал к машине.

"...Через открытое окно схватил и начал тянуть меня за волосы, сломал мне солнечные очки, находившиеся на голове, сопровождая это криками "Ах ты еще и в очках была, слепая мразь? А потом тупая б... говоришь что нихрена не видишь". В полнейшем ужасе я вышла из машины и начала кричать на него, пытаясь ударить его между ног, чтобы лишить его возможности снова меня преследовать и наконец убежать от этого психически больного человека. В ответ он предпринял попытки ударить меня по лицу, к счастью безуспешные, и еще больше распалился от злобы и начал называть меня проституткой. И да, на улице никто не помог, хоть я и пыталась воззвать к помощи, меня только спросили что случилось...", - продолжила девушка.

Ей удалось поймать другую машину и уехать. От ЦУМа ее забрал приехавший на вызов патруль, и Дана написала заявление на водителя такси.

Помимо этого она обратилась в службу поддержки такси. Выяснилось, что мужчина работает в таксопарке "Везунчик". В компании "Яндекс.Такси", которая работает с таксопарком на партнерских отношениях, сообщили, что водителя отключат от системы, и обещали посодействовать в урегулировании конфликта между клиенткой и таксопарком.

"Здравствуйте, Dana! Как только мы узнали о случившемся, водитель был сразу заблокирован в сервисе - то, как он себя повёл, не укладывается в голове. К нашим заказам он больше никогда не вернётся. Если полиции понадобится какая-либо помощь в расследовании, готовы её оказать по официальному запросу. В ближайшее время вам позвонит наш специалист, чтобы всё обсудить и помочь с оформлением претензии в таксопарк", - прокомментировали историю Даны в Яндекс.Такси Казахстан.

Девушка, в свою очередь, намерена добиться наказания водителя по всей строгости закона.

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