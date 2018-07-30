Чтобы заплыв не стал последним: как правильно купаться

Помимо правильного выбора мест для купания, следует соблюдать определенные правила безопасности и температурный режим.

Спасатели в очередной раз напомнили о правилах поведения на воде, которые могут не только уберечь ваше здоровье, но и спасти жизнь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Основные причины гибели людей на водоемах:

1) недооценка собственных сил, попадание в водовороты, сильное течение, судороги конечности тел;

2) несоблюдение правил при ловле рыбы;

3) падение в воду детей в результате оставления без присмотра вблизи водоемов;

4) неумение плавать;

5) купание в нетрезвом состоянии;

6) при катании на плавсредствах.

Правила безопасности на воде:

- не купаться в запрещенных и необорудованных местах;

- не входить в воду и не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- не взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- не входить в воду детям без сопровождения взрослых;

- прежде, чем купаться в водоеме, следует изучить его опасные места, так как на дне могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы;

- опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам, так уже были случаи, когда под днище плавательных средств затягивало плывущего рядом человека;

Температурный режим

Необходимо помнить, что длительное купание также может быть опасно для здоровья. И продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра. Наиболее приемлемые режимы для купания это:

- температура воды + 18 °C , время купания 6-8 минут;

- температура воды + 20 °C , время купания 10-12 минут;

- температура воды выше +20 °C, время купания до 15 минут;

Комитет по ЧС МВД РК изготовил обучающие видеоролики, которые можно посмотреть на YouTube-канале указанного ведомства.

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