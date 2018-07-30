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Солдат скончался на казахстанско-туркменской границе

Инцидент произошел 15 июля. По словам родственников, тело умершего было покрыто синяками.

Фото : dixinews.kz30 июля 2018, 17:47

Военнослужащий Бакытбек Мырзамбеков скончался на погранзаставе "Устюрт". По официальной версии, он скончался от острой ишемической болезни сердца, но родственники умершего в это не верят, передает корреспондент Sputnik.

Быкытбек Мырзамбеков умер 15 июля. Молодой солдат только распределился на заставу "Устюрт", которая расположена на границе между Казахстаном и Туркменистаном. 30 июня он последний раз разговаривал со своим братом по телефону. По словам родственника, Бакытбек был довольным и веселым.

"Он вообще был очень спортивным. У него была хорошая подготовка. И когда мы с ним созванивались, он ни на что не жаловался, наоборот радовался, только получил назначение",- рассказал брат солдата Арман.

Уже 11 июля Бакытбеку стало плохо, он даже упал в обморок. По словам Армана, командование заставы так и не распорядилось оказать ему качественную медицинскую помощь.

"У нас сейчас два варианта — мы думаем, что это могли быть неуставные отношения, либо отравление. Его тело покрыто синяками, ноги и паховая область. А на плохое самочувствие он жаловался с 11 июля. Его тошнило, рвало, там вообще не редки такие отравления, потому что нет нормальной воды. И он получается пластом лежал все четыре дня. Где, спрашивается, в это время был командир? Они просто думали, что у него все само пройдет. Получается, если бы его во время вывезли с заставы, в нормальную больницу, он был бы жив. Может, это было просто обезвоживание и интоксикация. В нормальной клинике его бы быстро на ноги поставили. Я считаю, что командование заставы халатно отнеслось к своим обязанностям", — добавил Арман.

Он не верит, что Бакытбек мог скончаться от ишемической болезни сердца. Недавно молодой солдат прошел медицинское обследование. Врачи в комиссии проставили все печати.

"Откуда у него может взяться острая ишемическая болезнь сердца? Он даже на гражданке никогда не жаловался на здоровье. Наша семья хочет справедливости, чтобы другие молодые парни не умирали в мирное время. Ладно бы его вражеская пуля убила, это было бы понятно. Мы уже написали жалобы в Генпрокуратуру, председателю Комитета национальной безопасности, в Минюст и Нурсултану Назарбаеву", — рассказал брат умершего.

В свою очередь руководство погранзаставы отвергает версию о неуставных отношениях.

"Уголовное дело расследуется по статье 317 часть 3 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". О неуставных отношениях речь не идет. Ранее солдат жаловался на боли в сердце", - сообщил Sputnik первый заместитель командира воинской части № 2018 погранслужбы КНБ РК Ергали Аймурзаев.

Но родственники Бакытбека Мырзамбекова не согласны со статьей.

"Получается, они хотят обвинить во всем фельдшера. Но этот фельдшер такой же солдат, как и Бакытбек, так что мы не согласны с такой статьей и хотим, чтобы ее поменяли на халатность. Причем тут медик вообще? Зачем там нужен тогда командир? Это он бездействовал. А в аптечке у них там какие-то самые простые лекарства были, если бы его отвезли в больницу, по приказу командира, все было бы нормально", — считает Арман.

Бакытбек Мырзамбеков был самым младшим из троих братьев в семье, 4 июня ему исполнился 21 год.


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