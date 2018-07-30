Солдат скончался на казахстанско-туркменской границе

Инцидент произошел 15 июля. По словам родственников, тело умершего было покрыто синяками.

Военнослужащий Бакытбек Мырзамбеков скончался на погранзаставе "Устюрт". По официальной версии, он скончался от острой ишемической болезни сердца, но родственники умершего в это не верят, передает корреспондент Sputnik.

Быкытбек Мырзамбеков умер 15 июля. Молодой солдат только распределился на заставу "Устюрт", которая расположена на границе между Казахстаном и Туркменистаном. 30 июня он последний раз разговаривал со своим братом по телефону. По словам родственника, Бакытбек был довольным и веселым.

"Он вообще был очень спортивным. У него была хорошая подготовка. И когда мы с ним созванивались, он ни на что не жаловался, наоборот радовался, только получил назначение",- рассказал брат солдата Арман.

Уже 11 июля Бакытбеку стало плохо, он даже упал в обморок. По словам Армана, командование заставы так и не распорядилось оказать ему качественную медицинскую помощь.

"У нас сейчас два варианта — мы думаем, что это могли быть неуставные отношения, либо отравление. Его тело покрыто синяками, ноги и паховая область. А на плохое самочувствие он жаловался с 11 июля. Его тошнило, рвало, там вообще не редки такие отравления, потому что нет нормальной воды. И он получается пластом лежал все четыре дня. Где, спрашивается, в это время был командир? Они просто думали, что у него все само пройдет. Получается, если бы его во время вывезли с заставы, в нормальную больницу, он был бы жив. Может, это было просто обезвоживание и интоксикация. В нормальной клинике его бы быстро на ноги поставили. Я считаю, что командование заставы халатно отнеслось к своим обязанностям", — добавил Арман.

Он не верит, что Бакытбек мог скончаться от ишемической болезни сердца. Недавно молодой солдат прошел медицинское обследование. Врачи в комиссии проставили все печати.

"Откуда у него может взяться острая ишемическая болезнь сердца? Он даже на гражданке никогда не жаловался на здоровье. Наша семья хочет справедливости, чтобы другие молодые парни не умирали в мирное время. Ладно бы его вражеская пуля убила, это было бы понятно. Мы уже написали жалобы в Генпрокуратуру, председателю Комитета национальной безопасности, в Минюст и Нурсултану Назарбаеву", — рассказал брат умершего.

В свою очередь руководство погранзаставы отвергает версию о неуставных отношениях.

"Уголовное дело расследуется по статье 317 часть 3 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". О неуставных отношениях речь не идет. Ранее солдат жаловался на боли в сердце", - сообщил Sputnik первый заместитель командира воинской части № 2018 погранслужбы КНБ РК Ергали Аймурзаев.

Но родственники Бакытбека Мырзамбекова не согласны со статьей.

"Получается, они хотят обвинить во всем фельдшера. Но этот фельдшер такой же солдат, как и Бакытбек, так что мы не согласны с такой статьей и хотим, чтобы ее поменяли на халатность. Причем тут медик вообще? Зачем там нужен тогда командир? Это он бездействовал. А в аптечке у них там какие-то самые простые лекарства были, если бы его отвезли в больницу, по приказу командира, все было бы нормально", — считает Арман.

Бакытбек Мырзамбеков был самым младшим из троих братьев в семье, 4 июня ему исполнился 21 год.

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