За убийство снохи осужден житель Уральска

Приговором суда Асылбеку Умарову назначено 11 лет лишения свободы.

Суд в Уральске вынес приговор Асылбеку Умарову, обвиняемому в убийстве снохи. Во время прения сторон, 25 июля, государственный обвинитель запросил для подсудимого 11 лет лишения свободы. Мать погибшей Акерке Козыкешевой Бибигуль Ермуханова не согласилась с этим. Женщина заявила, что это слишком маленький срок и попросила у суда для своего бывшего свата самого строгого наказания, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Я никогда его не прощу, даже если его поглотит земля. Он лишил мою дочь жизни, ей было всего 27 лет. Прошу вас приговорить его к максимальному сроку", - сказала в суде Бибигуль Ермуханова.

Подсудимый, выступая с последним словом в суде, заявил, что не собирался убивать свою сноху, всё произошло случайно и попросил смягчить ему наказание.

"Вина его полностью доказана. Однако суд учёл его явку с повинной, чистосердечное признание и поведение. Именно поэтому ему было назначено 11 лет с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также с подсудимого будет взыскано в пользу потерпевшей Ермухановой пять миллионов тенге за моральный вред", - сказал судья Бахыт Ермаханов.

Напомним, жительница Семея Акерке Козыкешева приехала в Уральск, чтобы забрать своего сына, которого её бывший супруг в тайне от неё увёз к своим родителям. Сделать этого девушка так и не смогла. В начале апреля текущего года её убили на съёмной квартире ударом ножа в сердце. Перед этим девушку сильно избили. В расправе признался свёкр Асылбек Умаров.

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