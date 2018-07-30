По факту массовой гибели рыбы в Актюбинской области проводится проверка

Пробы воды и рыбы, взятые для проведения экспертизы, направлены в департамент экологии и ветеринарную лабораторию.

В Актюбинской области проводится проверка по факту гибели рыбы на водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуржана Аккула, совместно со специалистами областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сотрудниками общества охотников и рыболовов был обследован водоем.

«На береговой полосе на одном участке, где наблюдалось цветение сине-зеленых водорослей, обнаружено более 40 штук мертвого ерша средним весом по 20 граммов. Других случаев гибели рыбы не было. По предварительной причине, рыба погибла из-за недостатка кислорода, который возник по причине сильного цветения водорослей. Причины будут озвучены после получения результатов экспертизы», - сообщил руководитель управления Нуржан Аккул.

Пробы воды и рыбы, взятые для проведения экспертизы, направлены в департамент экологии и ветеринарную лабораторию.

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