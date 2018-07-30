Поиски пропавшего в Алматинской области 13-летнего подростка прекращены

В полиции региона утверждают, что мальчик утонул на глазах у друга, с которым тот якобы был на рыбалке.

В Алматинской области прекращены поиски пропавшего месяц назад 13-летнего Исы Бекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Случай зарегистрирован 29 июня. Мальчика еще не нашли. Поиски нашими службами прекратились. По действующим правилам поиски идут 10 дней. Потом мы дополнительно еще шесть дней искали по обращению родителей. Был задействован оперативно-спасательный отряд, то есть в данном случае водолазы, сотрудники Каратальского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной службы города Уштобе», - отметил официальный представитель ДЧС региона Азамат Журтбаев.

Между тем, в полиции региона утверждают, что мальчик утонул на глазах у друга, с которым тот якобы был на рыбалке.

«Иса Бекбаев на глазах своего друга утонул. Эту работу по поиску проводит ЧС, то есть поиском в труднодоступных местах, в частности в воде. Согласно приказа мы занимаемся розыском без вести пропавших, если не установлено место нахождения. Допустим, человек ушел и не вернулся. А в данной ситуации розыск прекращен. В связи с тем, что установлен факт о том, что человек утонул. Есть свидетели. Поэтому розыск не проводится. Вместе с ним находился мальчик, с которым он пошел на рыбалку. Он пытался его спасти, но течение унесло того мальчика. Ему пришлось от него отбиться и самому выплыть», - пояснил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Напомним, что информацию о пропаже Исы Бекбаева разместили в Интернете пользователи социальных сетей. Отмечалось, что предположительно мальчик утонул в реке Каратал.

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