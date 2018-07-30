Тенге укрепился за неделю.

Доллар стоит 346,15 тенге.

По итогам торгов 27 июля рыночный курс тенге сложился на уровне 346,15 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,2% (с 346,68), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

На внешнем валютном рынке в период с 20 по 27 июля наиболее значимыми событиями были встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и совместная договоренность работать в направлении отсутствия пошлин, нетарифных барьеров и субсидий по неавтомобильным промышленным товарам, сохранение ЕЦБ процентных ставок без изменений и намерение ЕЦБ свернуть программу ежемесячного выкупа облигаций с рынка к декабрю, публикация квартальных отчетностей компаний США, в частности падение акций Facebook на данных, оказавшихся хуже прогнозов экспертов. Эти факторы привели к некоторой волатильности курса доллара США на мировых рынках.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

• турецкая лира ослабла на 1,3% (c 4,79 до 4,85) после того, как Центральный банк Турции сохранил ставку недельного РЕПО без изменений на уровне 17,75%;

• индийская рупия укрепилась на 0,3% (с 68,85 до 68,66);

• индонезийская рупия укрепилась на 0,5% (с 14 495 до 14 417);

• российский рубль укрепился на 1,3% (с 63,51 до 62,71) на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 7,25%;

• бразильский реал укрепился на 1,6% (с 3,77 до 3,71) на фоне получения кандидатом в президенты Бразилии Джеральдо Алкмином поддержки со стороны центристских партий;

• южноафриканский ранд укрепился на 1,7% (с 13,40 до 13,17) на фоне заявлений Президента ЮАР Сирила Рамафосы о готовности Китая инвестировать в ЮАР и уже полученных инвестициях из Китая в размере 14,7 миллиардов долларов США;

• мексиканский песо укрепился на 2,1% (с 19,02 до 18,63) после заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что партнеры по НАФТА вероятнее всего в следующем месяце заключат предварительное соглашение о пересмотре 24-летнего пакта.

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