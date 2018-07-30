Житель Талгара пропал без вести

Его ищут сотрудники уголовного розыска.

Житель города Талгара Алматинской области пропал без вести, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

По информации полиции, Кулатаев Максим Амангельдинович, 1978 года рождения, ушел из дома 6 июля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы коротко стриженные, черного цвета.

Был одет: футболка голубого цвета, джинсы синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего Кулатаева М.А., полиция просит незамедлительно сообщить в Талгарский РУВД: г. Талгар ул. Абылайхан № 120 или по телефонам: 8 (727) 295-61-05, 295-63-96.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!