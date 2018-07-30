Чиновника в Жамбылской области поймали на взятке в 2 млн тенге

Это была лишь часть от оговоренных 50 тысяч долларов США.

В Жамбылской области сотрудники Антикоррупционной службы изобличили руководителя КГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель» акимата Жамбылской области в получении взяток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГ СПК РК.

Чиновник подозревается в получении от главы одного из крестьянских хозяйств Жамбылской области части взятки в размере двух миллионов тенге от ранее оговоренных 50 тысяч долларов США за оказание содействия в надлежащем оформлении земельного участка.

Досудебное расследование продолжается.

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