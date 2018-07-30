Аким Усть-Каменогорска освобожден от штрафа за оставление места смертельного ДТП

Куат Тумабаев подавал апелляцию и выиграл суд.

Аким Усть-Каменогорск выиграл в суде апелляцию. Куат Тумабаев освобожден от уплаты штрафа за то, что покинул место смертельной аварии в Риддере на автомобиле, не имея страховки. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Устинка Live.

Тумабаев стал свидетелем смертельной аварии, котрая произошла в Риддере. При этом чиновник сел за руль чужого автомобиля и уехал.

По словам самого акима, он пытался таким образом догнать автомобиль скорой помощи. Полицейские при этом составили протокол по статье за уклонение от обязательной страховки. Был назначен штраф в 20 МРП (48 100 тенге).

Аким подал в административный суд на обжалование протокола.

Областной суд удовлетворил апелляцию Тумабаева, платить штраф он не будет.

Причиной такого решения стало то, что страховой полис на другого человека должен был составлять владелец автомашины.

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